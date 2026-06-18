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Временный поверенный Украины вызван в МИД Беларуси

МИНСК, 18 июн — Sputnik. Временный поверенный Украины Иван Новицкий вызван в МИД Беларуси, ему заявлен протест в связи с атакой на белорусских детей, об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Руслан Варанков.

Источник: Sputnik.by

«Сегодня в министерство иностранных дел Республики Беларусь был вызван временный поверенный в делах Украины Иван Новицкий. Ему вручена нота протеста в связи с атакой, совершенной украинским беспилотным летательным аппаратом 17 июня 2026 года в Брянской области Российской Федерации на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, в основном детей», — заявил пресс секретарь МИД.

До сведения украинской стороны было доведено, что в результате этого чудовищного преступления погибла гражданка Беларуси.

«Еще шесть граждан, в том числе пятеро детей, получили ранения, некоторые из которых носят тяжелый характер», — отметил дипломат.

Варанков подчеркнул, что Минск решительно осуждает этот бесчеловечный террористический акт, которому нет и не может быть оправдания.

Минск потребовал от украинской стороны исчерпывающих объяснений случившегося, а также незамедлительного и объективного расследования случившегося.

По его словам, также Беларусь потребовала предоставления информации о привлечении всех виновных лиц к строжайшей ответственности.

Атака на автобус.

Накануне на территории Брянской области автобус белорусской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик, был атакован украинским беспилотником. В автобусе находилось 44 человека, включая 28 воспитанников футбольного клуба из Речицы.

В результате погибла гражданка Беларуси Виктория Горошко. В медицинские учреждения Брянской области были доставлены семь человек, в том числе пятеро детей. В Минздраве России сообщили, что состояние одного взрослого и одного ребенка, пострадавших из-за атаки, стабильно тяжелое.

По данным министерства здравоохранения Беларуси, пострадавшие получили минно-взрывные травмы. В четверг утром пострадавшие вывезены в республику.

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