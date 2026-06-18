Временный поверенный Украины вызван в МИД Беларуси

В результате погибла гражданка Беларуси Виктория Горошко. В медицинские учреждения Брянской области были доставлены семь человек, в том числе пятеро детей. В Минздраве России сообщили, что состояние одного взрослого и одного ребенка, пострадавших из-за атаки, стабильно тяжелое.