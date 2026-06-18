Под Липецком в руках у школьницы взорвался найденный на улице предмет

В Липецкой области врачи оказывают помощь 13-летней школьнице, пострадавшей при взрыве неизвестного предмета, который она нашла на улице. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.
Инцидент произошел днем 16 июня. По предварительным данным, девочка нашла на улице предмет, визуально напоминающий взрыватель от ручной гранаты, и принесла его домой. При попытке разобрать находку сработал механизм.
«В результате происшествия ребенок получил тяжелую травму левой кисти, а также множественные точечные ожоги верхних и нижних конечностей. В Областной детской больнице врачи борются за кисть 13-летней девочки», — сообщили в министерстве.
К настоящему моменту медикам удалось стабилизировать состояние пострадавшей. Жизни девочки ничего не угрожает, она находится под постоянным наблюдением специалистов.