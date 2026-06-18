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Под Липецком в руках у школьницы взорвался найденный на улице предмет

В Липецкой области школьница получила тяжелую травму левой кисти и множественные ожоги при взрыве найденного на улице предмета. Медикам удалось стабилизировать состояние 13-летней пациентки. Ребенок находится под постоянным наблюдением специалистов в Областной детской больнице.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Липецкой области врачи оказывают помощь 13-летней школьнице, пострадавшей при взрыве неизвестного предмета, который она нашла на улице. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

Инцидент произошел днем 16 июня. По предварительным данным, девочка нашла на улице предмет, визуально напоминающий взрыватель от ручной гранаты, и принесла его домой. При попытке разобрать находку сработал механизм.

«В результате происшествия ребенок получил тяжелую травму левой кисти, а также множественные точечные ожоги верхних и нижних конечностей. В Областной детской больнице врачи борются за кисть 13-летней девочки», — сообщили в министерстве.

К настоящему моменту медикам удалось стабилизировать состояние пострадавшей. Жизни девочки ничего не угрожает, она находится под постоянным наблюдением специалистов.