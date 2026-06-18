Медные иконы украли со скитов староверов в Нижегородской области

В Нижегородской области зафиксирован очередной акт вандализма в районе скитов: злоумышленники украли медные иконки, которые верующие установили в честь пяти святых старцев. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе «Кержаки Староверы» во «ВКонтакте».
Скиты — это уединённые поселения монахов и отшельников, обычно расположенные в лесной глуши, вдали от населённых пунктов. Автор сообщения отмечает, что такие места нередко становятся целью нелегальных раскопок: искатели старинных предметов наведываются туда регулярно, причём среди них встречаются люди самых разных профессий — от медиков и педагогов до бизнесменов и чиновников.
Законодательство РФ строго запрещает любые раскопки на объектах культурного и исторического наследия, включая древние городища, курганы и кладбища. За подобные действия предусмотрена ответственность.
Хотя с материальной точки зрения украденные иконки не представляют большой ценности, для верующих они значимы как часть духовной традиции и памятный символ. Прихожане намерены восстановить утраченное — установить на прежнем месте новые образы.
В обращении автор эмоционально осудил случившееся, подчеркнув, что помимо юридической ответственности есть ещё моральные нормы и голос совести: по его мнению, выгода от кражи ничтожна, а поступок вызывает лишь стыд и горечь.
Ранее вандалы устроили пожар на могилах ветеранов в Нижнем Новгороде.