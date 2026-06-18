Медные иконы украли со скитов староверов в Нижегородской области

Скиты — это уединённые поселения монахов и отшельников, обычно расположенные в лесной глуши, вдали от населённых пунктов. Автор сообщения отмечает, что такие места нередко становятся целью нелегальных раскопок: искатели старинных предметов наведываются туда регулярно, причём среди них встречаются люди самых разных профессий — от медиков и педагогов до бизнесменов и чиновников.