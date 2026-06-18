Приговор экс-президенту и кассиру самарского банка «Спутник» устоял в апелляции

17 июня Московский городской суд рассмотрел апелляцию на приговор экс-президенту банка «Спутник» из Самары Павлу Никитину и бывшему кассиру Наталье Седовой. В ноябре 2025 года их признали виновными в хищении средств банка. Никитина приговорили к четырем годам лишения свободы, а Седову — к трем годам тюремного заключения.