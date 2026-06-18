Упавший беспилотник обнаружили в лесу в Перевозском округе

Упавший беспилотник обнаружили на территории Перевозского округа. Его обломки с боевой частью нашли жители района, сообщили в районной администрации.
Сам БПЛА лежал в лесу, недалеко от дороги. До ближайшего населенного пункта было 800 метров.
На место обнаружения устройства прибыли оперативные службы. Они изъяли боеприпасы и уничтожили их в ближайшем овраге. Беспилотник не причинил ущерба имуществу и людям.
Что делать при атаке беспилотника и как распознать угрозу? Куда прятаться, почему нельзя подходить к обломкам БПЛА и как действовать, если атака застала вас на улице, в машине или дома — читайте в подробном гайде сайта pravda-nn.ru.
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