Стендап-комик Соелма Гармаева погибла в ДТП в Санкт-Петербурге

Авария произошла вечером 13 июня на Кольцевой автодороге. Гармаева управляла автомобилем каршеринга, который внезапно заглох. Женщина успела прижаться к отбойнику, включить аварийную сигнализацию и написать в техподдержку.
Гармаева также отправила сообщение сестре: «Жду помощь». Девушка ответила на него через 15 минут, однако послание так и осталось непрочитанным.
Затем Гармаева вышла из машины, чтобы выставить аварийный знак. В этот момент в ее автомобиль врезался другой водитель. От удара машину отбросило на несколько метров. Женщина оказалась зажатой между двух транспортных средств. Смерть наступила мгновенно.
Соелме Гармаевой было 37 лет. Она работала инженером, курировала строительство ряда сложных объектов. Она увлекалась КВН, выступала за сборную ИрГТУ и команду «Раисы». После переезда в Санкт-Петербург в 2012 году занялась стендапом.