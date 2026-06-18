Стендап-комик Соелма Гармаева погибла в ДТП в Санкт-Петербурге

Затем Гармаева вышла из машины, чтобы выставить аварийный знак. В этот момент в ее автомобиль врезался другой водитель. От удара машину отбросило на несколько метров. Женщина оказалась зажатой между двух транспортных средств. Смерть наступила мгновенно.