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Прокуратура: за один день жители области перевели мошенникам около 10 млн рублей

Наибольшую сумму передал аферистам пенсионер из Калининграда.

В течение одного дня от действий мошенников пострадали три жителя области. Общий размер причиненного ущерба более 9,4 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Наибольшую сумму передал аферистам пенсионер из Калининграда. По данным ведомства, мужчина перевел мошенникам более 6,2 млн рублей, поверив в возможность крупного заработка путем инвестирования на биржевой онлайн-платформе.

Бухгалтер из поселка Малое Борисово лишилась 2,1 млн рублей под предлогом перевода денег на «безопасный счёт».

В свою очередь пенсионерка из Немана перевела аферистам более 1,1 млн рублей. Злоумышленники представились сотрудниками администрации и правоохранительных органов и под предлогом оформления награды и ежемесячной социальной выплаты похитили денежные средства.

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