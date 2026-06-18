Прокуратура: за один день жители области перевели мошенникам около 10 млн рублей

В течение одного дня от действий мошенников пострадали три жителя области. Общий размер причиненного ущерба более 9,4 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Наибольшую сумму передал аферистам пенсионер из Калининграда. По данным ведомства, мужчина перевел мошенникам более 6,2 млн рублей, поверив в возможность крупного заработка путем инвестирования на биржевой онлайн-платформе.
Бухгалтер из поселка Малое Борисово лишилась 2,1 млн рублей под предлогом перевода денег на «безопасный счёт».
В свою очередь пенсионерка из Немана перевела аферистам более 1,1 млн рублей. Злоумышленники представились сотрудниками администрации и правоохранительных органов и под предлогом оформления награды и ежемесячной социальной выплаты похитили денежные средства.