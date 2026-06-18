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Суд в Москве конфисковал у блогера Митрошиной 115 миллионов рублей

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Тверской районный суд Москвы конфисковал у блогера Александры Митрошиной 115 миллионов рублей по делу о легализации денег, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: Freepik

«Конфисковать в доход государства имущество на сумму 115 миллионов рублей», — огласил решение судья.

Суд удовлетворил требование прокуратуры о конфискации. Речь идет о 55 миллионах рублей, вырученных от продажи квартиры на Краснопресненской набережной, и 60,2 миллиона рублей, подлежащих возврату застройщику по договору долевого участия на Большой Дмитровке. Обвинение считало эти операции частью схемы по отмыванию 127 миллионов рублей, полученных в результате неуплаты налогов.

Суд в четверг признал Митрошину виновной в легализации денежных средств в особо крупном размере и приговорил ее к трем годам лишения свободы условно со штрафом 900 тысяч рублей.

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