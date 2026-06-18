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Надо посидеть дома: Лукашенко о запрете на детские поездки без госнадзора

МИНСК, 18 июн — Sputnik. По поводу атаки ВСУ на автобус с детьми в Брянской области возникает много версий, однако истинная картина все равно будет восстановлена, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с военными во Дворце Независимости в четверг.

Источник: Sputnik.by

В связи с произошедшим белорусский лидер обратил внимание на то, как была организована детская поездка на отдых в Геленджик. По словам Лукашенко, организацией поездки занимались в основном родители юных футболистов, в том числе и с целью выездных тренировок для детей.

Президент Беларуси акцентировал внимание на том, что в стране предостаточно полей, где можно играть в футбол как детским, так и взрослым командам.

«Не хочу тут никого осуждать, но попросить наших людей и особенно родителей, когда мы имеем дело с детьми, надо посидеть дома это время», — заявил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, в сложившейся напряженной обстановке футболом и другими мероприятиями в особенности детским группам лучше заниматься в комфортных условиях дома — «в тихой, спокойной стране».

«И надо запретить всякие поездки без государственного надзора и разрешения», — поручил глава государства.

Что с перевозчиком?

Президент Беларуси также высказался и о частной компании, организовавшей поездку в Геленджик, которая накануне оказалась трагической. Белорусский президент подчеркнул, что не осуждает перевозчика.

«Они работали законно, индивидуальные предприниматели или кто. Сняли, заплатили автобус, поехали, а сейчас некоторые претензии предъявляют. Не надо нам предъявлять претензии», — отметил Лукашенко.

Он посоветовал родителям внимательнее и аккуратнее относиться к теме зарубежных поездок своих детей. А компетентным органам в контакте с российским коллегами необходимо расследовать произошедшее с автобусом, резюмировал Лукашенко.

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