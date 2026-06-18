Кассация лишила экс-депутата Чувальского и его семью многомиллионного имущества

В материалах указано, что жалобу в кассационную инстанцию подавал Николай Чувальский и двое его сыновей. Оспаривалось решение Среднеахтубинского районного суда об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества в рамках мероприятий, проводимых на основании ФЗ2 от 03.12.2013 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Третьими лицами в этом процессе выступали ТУ Росимущества в Волгоградской области, Управление Минюста РФ по Волгоградской области, администрации Среднеахтубинского района и города Краснослободск.