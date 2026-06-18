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ГУММиД проверит стройплощадки метро после падения забора на нижегородку

В ГУММиДе предупредили: если в ходе проверки обнаружат нарушения, генеральному подрядчику выпишут штраф.

ГУММиД Нижнего Новгорода организовал проверку соблюдения норм безопасности на площадках строительства новых станций метро — поводом послужил инцидент в районе улицы Радужной. Об этом сообщили в МАХ-канале «Метро НН— Наше Новое».

Напомним, что из‑за резкого порыва ветра часть ограждения стройплощадки, где ведутся работы по выносу коммуникаций для будущего выхода из вестибюля станции «Сенная», опрокинулась. В этот момент мимо проходила беременная женщина — в результате она получила ушиб лопатки.

Чтобы исключить повторение подобной ситуации, сотрудники субподрядной организации уже укрепили ограждение и демонтировали декоративные баннеры: это позволило снизить парусность конструкции. Представители генподрядчика — ГК «Моспроект‑3» — выразили свои извинения в связи с происшествием.

В ГУММиДе предупредили: если в ходе проверки обнаружат нарушения, генеральному подрядчику выпишут штраф.

Ранее СК начал проверку инцидента с падением ограждения на беременную в Нижнем.