ГУММиД проверит стройплощадки метро после падения забора на нижегородку

Напомним, что из‑за резкого порыва ветра часть ограждения стройплощадки, где ведутся работы по выносу коммуникаций для будущего выхода из вестибюля станции «Сенная», опрокинулась. В этот момент мимо проходила беременная женщина — в результате она получила ушиб лопатки.