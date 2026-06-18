Суд приговорил блогера Митрошину к условному сроку

«Признать Митрошину виновной и назначить <…> три года лишения свободы условно со штрафом в размере 900 тысяч рублей», — огласил решение судья.
Она получила трехлетний испытательный срок. У нее также конфисковали 115 миллионов рублей. Речь идет о средствах, вырученных от продажи квартиры за 55 миллионов, и возврате 60,2 миллиона застройщику по договору долевого участия. По версии обвинения эти операции были частью схемы по отмыванию 127 миллионов рублей.
Митрошину задержали в начале марта 2025 года в Краснодарском крае и доставили в Москву. С тех пор она находилась под домашним арестом.
По данным следствия, с 2020 по 2022 год блогер, будучи индивидуальным предпринимателем, применяла упрощенную систему налогообложения, хотя доход от ее курсов по дополнительному образованию для детей и взрослых превышал допустимый лимит. Таким образом, она не выплатила налоги на сумму более 127 миллионов рублей, часть которых легализовала, купив недвижимость в Москве.
Вину Митрошина признала частично — она заявила в суде, что не предполагала, что покупка квартиры может быть расценена как отмывание денег.