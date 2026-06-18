Суд приговорил блогера Митрошину к условному сроку

По данным следствия, с 2020 по 2022 год блогер, будучи индивидуальным предпринимателем, применяла упрощенную систему налогообложения, хотя доход от ее курсов по дополнительному образованию для детей и взрослых превышал допустимый лимит. Таким образом, она не выплатила налоги на сумму более 127 миллионов рублей, часть которых легализовала, купив недвижимость в Москве.