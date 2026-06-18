Из Свердловской области за неделю выдворили 182 нелегала

В одном из случаев силовики накрыли цех по упаковке рыбы. 22 нелегала были оштрафованы, еще 11 выдворены из Свердловской области. На работодателя завели уголовное дело, сейчас он арестован и отправлен в СИЗО. В другом случае в Тугулыме задержали двух граждан, перевозивших в легковом автомобиле крупную партию наркотиков.