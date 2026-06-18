Двое детей пострадали при ударе дрона ВСУ в Брянской области

В Брянской области две девочки получили ранения в результате целенаправленной атаки украинского дрона-камикадзе на легковой автомобиль. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
По словам главы региона, инцидент произошел в селе Чуровичи. Дрон преследовал машину, в которой ехала местная жительница с дочерьми 10 и 11 лет. Женщина пыталась уйти от удара, но безуспешно.
«Обе девочки ранены, одна — в тяжелом состоянии. Они незамедлительно доставлены в больницу, медики делают все возможное. Подключены лучшие специалисты, держу ситуацию на личном контроле», — написал Ковальчук.
Врио губернатора назвал произошедшее очередным террористическим актом киевского режима против мирных граждан.