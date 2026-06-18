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Двое детей пострадали при ударе дрона ВСУ в Брянской области

В селе Чуровичи Брянской области украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль, в котором ехала женщина с двумя дочерьми. В результате взрыва пострадали две девочки 10 и 11 лет, одна из них в тяжелом состоянии.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Брянской области две девочки получили ранения в результате целенаправленной атаки украинского дрона-камикадзе на легковой автомобиль. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

По словам главы региона, инцидент произошел в селе Чуровичи. Дрон преследовал машину, в которой ехала местная жительница с дочерьми 10 и 11 лет. Женщина пыталась уйти от удара, но безуспешно.

«Обе девочки ранены, одна — в тяжелом состоянии. Они незамедлительно доставлены в больницу, медики делают все возможное. Подключены лучшие специалисты, держу ситуацию на личном контроле», — написал Ковальчук.

Врио губернатора назвал произошедшее очередным террористическим актом киевского режима против мирных граждан.