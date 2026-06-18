Студенты везли почти 2 кг мефедрона в Волгоград на арендованной машине

На 826-м километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» во Фроловском районе они остановили автомобиль Kia Ceed, в котором находились двое 22-летних парней. При досмотре машины полицейские нашли под передним левым крылом сверток с порошком. Экспертиза подтвердила — это мефедрон общей массой почти два килограмма. Такого количества наркотика хватило бы на несколько тысяч разовых доз.