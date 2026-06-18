Две недели до ЗАГСа: какую ловушку устроила невестка для семьи бойца из Челябинской области

— Ей не нужен был мой сын, ей нужны были только его деньги и выплаты, которые положены в случае его гибели или исчезновения. Она даже ни разу не спросила, как у него дела на фронте, зато первой побежала подавать заявления на пособия, — прямо заявила о корыстных мотивах девушки Валентина.