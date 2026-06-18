Две недели до ЗАГСа: какую ловушку устроила невестка для семьи бойца из Челябинской области

Слишком поспешное решение перед фронтом
Громкий семейный конфликт разгорелся на федеральном телеканале в шоу «За гранью». Как передаёт слова матери военнослужащего издание «КП-Челябинск», до официальной регистрации брака молодые люди были знакомы всего две недели. Женщина до сих пор не может поверить в случившееся.
Мать пропавшего бойца не сдерживает эмоций, рассказывая о сыне.
— Они до свадьбы были знакомы две недели. Сын приехал в отпуск, и она буквально окрутила его, настояла на загсе перед самым возвращением на передовую, — с горечью вспомнила мать военнослужащего.
Спустя короткое время после скромной свадьбы боец перестал выходить на связь с линии фронта и официально получил статус пропавшего без вести, после чего его новоиспечённая жена сразу же развернула бурную деятельность по оформлению документов.
Подозрения в корыстном расчёте
Мать бойца возмущена поведением невестки, которая, как утверждается, практически не жила с мужем под одной крышей и совершенно не интересовалась его судьбой до того момента, как возник вопрос о деньгах. Родственники военнослужащего заявляют, что у новоиспечённой супруги изначально не было намерения создавать реальную семью.
Невестка уверена в своей правоте и отрицает корыстные мотивы.
— Ей не нужен был мой сын, ей нужны были только его деньги и выплаты, которые положены в случае его гибели или исчезновения. Она даже ни разу не спросила, как у него дела на фронте, зато первой побежала подавать заявления на пособия, — прямо заявила о корыстных мотивах девушки Валентина.
По мнению стороны обвинения, скорая свадьба была расчётливым и циничным шагом со стороны девушки, которая воспользовалась уязвимым состоянием мужчины перед отправкой в зону боевых действий.
Перспективы судебного разбирательства
Сейчас делом занимаются профессиональные юристы, которым предстоит собрать доказательную базу для признания союза фиктивным. В суде стороне матери придётся доказывать отсутствие совместного хозяйства, раздельное проживание и отсутствие подлинных семейных отношений между супругами до момента исчезновения бойца.
Мать военнослужащего пытается аннулировать поспешный брак сына.
Если юристам удастся аннулировать брак, молодая вдова полностью лишится права на любые государственные пособия, а все положенные по закону выплаты перейдут матери пропавшего без вести солдата. Подобные разбирательства в Челябинской области становятся прецедентными и требуют от судей тщательной правовой оценки всех обстоятельств знакомства.
Тем временем в Челябинске местная жительница отдала мошенникам 7,5 миллиона рублей, полученные за гибель отца в зоне проведения специальной военной операции. Девушка поверила в схему с неправомерным доступом к её аккаунту на портале «Госуслуги». Рассказываем подробности.