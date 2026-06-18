В Пермском крае отец на пожаре спас своих детей

Отец спас двоих детей на пожаре, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.
В деревне Корчевня Кудымкарского округа произошёл пожар в частном жилом доме. Возгорание ликвидировали силами одиннадцати огнеборцев. Пострадавших нет, Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.
«Отец вовремя заметил пожар и вывел двоих детей из горящего дома. Мужчина действовал решительно и без паники. В критической ситуации он в первую очередь позаботился о детях», — прокомментировали происшествие в ГУ МЧС РФ по Пермскому краю.
За 17 июня 2026 года в Пермском крае были ликвидированы 9 пожаров. Погибших на пожарах нет, 1 человек травмирован.
Ранее в Прикамье бабушка спасла двух внучек через окно горящего дома, а пожарный извещатель спас семью от трагедии.