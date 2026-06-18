Подростки в Верхней Салде устроили ДТП, уходя от погони

Об этом сообщили в пресс-службе свердловской Госавтоинспекции.
Как рассказали в ведомстве, накануне в полицию поступило сообщение о розыске автомобиля ВАЗ-2106. Его обнаружили в Нижней Салде, но водитель никак не отреагировал на требование остановиться и попытался скрыться. Началась погоня.
Полицейские гнались за нарушителем до Верхней Салды и вплоть до трассы в сторону Нижнего Тагила. Там водитель перестал контролировать скорость и въехал в другой автомобиль.
ДТП не остановило находившихся в салоне: они в спешке покинули машину и попытались убежать. Безуспешно.
Задержанными оказались 15-летние подростки, которые уже не раз нарушали закон. Их доставили в отдел полиции, о случившемся сообщили родителям и возбудили уголовное дело.
«Госавтоинспекция призывает родителей и законных представителей усилить контроль за досугом и местонахождением несовершеннолетних, особенно в ночное время, а также проводить с детьми профилактические беседы о недопустимости подобных поступков и их последствиях», — предупредили в ведомстве.
ЕАН писал, что в Екатеринбурге самокатчик сбил четырехлетнего ребенка на пешеходном переходе. Водитель на электросамокате сбил ребенка, который переходил дорогу по «зебре» вместе с мамой, и уехал. Мама рассказала, что они шли к автобусной остановке, она держала малыша за руку в момент ЧП.
После столкновения водитель самоката скрылся, а мальчика с травмами доставили в больницу.