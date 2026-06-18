Подростки в Верхней Салде устроили ДТП, уходя от погони

ЕАН писал, что в Екатеринбурге самокатчик сбил четырехлетнего ребенка на пешеходном переходе. Водитель на электросамокате сбил ребенка, который переходил дорогу по «зебре» вместе с мамой, и уехал. Мама рассказала, что они шли к автобусной остановке, она держала малыша за руку в момент ЧП.