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Подростки в Верхней Салде устроили ДТП, уходя от погони

В Верхней Салде сотрудники полиции задержали двух подростков, которые пытались скрыться от погони и устроили ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе свердловской Госавтоинспекции.

Как рассказали в ведомстве, накануне в полицию поступило сообщение о розыске автомобиля ВАЗ-2106. Его обнаружили в Нижней Салде, но водитель никак не отреагировал на требование остановиться и попытался скрыться. Началась погоня.

Полицейские гнались за нарушителем до Верхней Салды и вплоть до трассы в сторону Нижнего Тагила. Там водитель перестал контролировать скорость и въехал в другой автомобиль.

ДТП не остановило находившихся в салоне: они в спешке покинули машину и попытались убежать. Безуспешно.

Задержанными оказались 15-летние подростки, которые уже не раз нарушали закон. Их доставили в отдел полиции, о случившемся сообщили родителям и возбудили уголовное дело.

«Госавтоинспекция призывает родителей и законных представителей усилить контроль за досугом и местонахождением несовершеннолетних, особенно в ночное время, а также проводить с детьми профилактические беседы о недопустимости подобных поступков и их последствиях», — предупредили в ведомстве.

ЕАН писал, что в Екатеринбурге самокатчик сбил четырехлетнего ребенка на пешеходном переходе. Водитель на электросамокате сбил ребенка, который переходил дорогу по «зебре» вместе с мамой, и уехал. Мама рассказала, что они шли к автобусной остановке, она держала малыша за руку в момент ЧП.

После столкновения водитель самоката скрылся, а мальчика с травмами доставили в больницу.