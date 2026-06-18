85 иностранцев выдворят из Крыма за нарушения миграционного режима

С 1 по 10 июня на Крымском полуострове прошла масштабная операция, проверяли места проживания и работы иностранных граждан.
В ходе мероприятий составлено 918 административных протоколов за различные нарушения миграционного законодательства, в том числе 685 — за нарушение режима пребывания и 21 — за нарушение порядка осуществления трудовой деятельности.
По итогам проверок 85 иностранных граждан получили решение о принудительном выдворении за пределы России. Еще 92 человекам запретили въезд в страну, а 15 — сократили срок временного пребывания.
Зарегистрировано 34 материала о преступлениях в миграционной сфере. По фактам фиктивной регистрации возбуждено 6 уголовных дел, а за незаконное пересечение границы — одно.
В ходе операции задержаны 15 человек, находившихся в федеральном розыске, среди них трое иностранцев. Проверены 38 компаний, использующих иностранную рабочую силу. Выявлено 53 нарушения.
Компании и предприниматели могут получить штрафы до 800 тысяч рублей за каждого нелегального сотрудника. Это наказание предусмотрено статьями 18.15 и 18.17 КоАП РФ.