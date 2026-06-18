Дым от лесных пожаров накрыл Сибирь

Но дым — это видимая и обоняемая взвесь, которая может не содержать тех самых 40 контролируемых веществ в опасной дозе, зато содержит другие, неучтённые компоненты. Или ядовитый шлейф успевает разбавиться по дороге, оставаясь при этом невыносимо вонючим и опасным для лёгких.