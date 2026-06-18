В Самаре отцом 17-летнего парня фиктивно записали незнакомца

У жителя Самары аннулировали фиктивную запись об отцовстве. Фактически 17-летний самарец был сиротой: его мать лишили прав еще в 2011 году, а ребенок с трех лет воспитывался в детском доме. Но в 2020 году биологическая мать оформила отцом ребенка незнакомого человека.