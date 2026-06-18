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В Самаре отцом 17-летнего парня фиктивно записали незнакомца

Прокуратура добилась восстановления права 17-летнего сироты на получение жилья.

Источник: Комсомольская правда

У жителя Самары аннулировали фиктивную запись об отцовстве. Фактически 17-летний самарец был сиротой: его мать лишили прав еще в 2011 году, а ребенок с трех лет воспитывался в детском доме. Но в 2020 году биологическая мать оформила отцом ребенка незнакомого человека.

«В целях восстановления прав несовершеннолетнего прокурор обратился в суд с исковыми требованиями об аннулировании записи акта об установлении отцовства», — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Суд признал факт установления отцовства фиктивным. Благодаря этому ребенок, оставшийся без попечения родителей, теперь сможет претендовать на получение жилья.