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В Прикамье отец не позволил огню унести жизни двух детей

Пожар полностью уничтожил фамильное гнездо.

Источник: Комсомольская правда

В Кудымкарском округе пожарные ликвидировали открытое горение частного жилого дома и надворных построек. Сообщение о пожаре поступило из деревни Корчевня.

К месту чрезвычайного происшествия на ул. Набережную прибыли 13 сотрудников пожарно-спасательных подразделений и четыре единицы техники.

К моменту прибытия пожарных хозяин дома вовремя заметил всполохи пламени. Мужчина действовал решительно и без паники. В критической ситуации отец в первую очередь позаботился о детях и вывел их из огня.

«Во время пожара никто не пострадал. Дознаватель устанавливает причину его возникновения», — сообщили в ГУ МЧС России по пермскому краю.

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