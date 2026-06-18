С Кипра в Москву экстрадировали бизнесмена, не уплатившего 2,6 млрд рублей налогов

По версии следствия, с 2015 по 2019 год фигурант руководил двумя коммерческими предприятиями. В этот период он предоставлял в налоговые органы декларации с недостоверными сведениями. Согласно документам, подконтрольные ему юридические лица якобы поставляли строительные материалы и выполняли строительно-монтажные работы по договорам подряда, чего на самом деле не происходило.