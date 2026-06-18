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С Кипра в Москву экстрадировали бизнесмена, не уплатившего 2,6 млрд рублей налогов

Российские правоохранители добились экстрадиции с Кипра бизнесмена, подозреваемого в налоговых махинациях в особо крупном размере. Ущерб государству оценивается в 2,6 млрд рублей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

В Россию из Республики Кипр экстрадирован российский гражданин, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Сумма ущерба государству оценивается более чем в 2,6 миллиарда рублей, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По версии следствия, с 2015 по 2019 год фигурант руководил двумя коммерческими предприятиями. В этот период он предоставлял в налоговые органы декларации с недостоверными сведениями. Согласно документам, подконтрольные ему юридические лица якобы поставляли строительные материалы и выполняли строительно-монтажные работы по договорам подряда, чего на самом деле не происходило.

После возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 199 УК РФ коммерсант скрылся от правосудия за границей, в связи с чем был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола.

Благодаря взаимодействию российских правоохранителей с зарубежными партнерами разыскиваемый был задержан на Кипре. Местные власти приняли решение о его выдаче. Сегодня в аэропорту города Ларнаки обвиняемый был передан сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН для доставки в Москву.

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