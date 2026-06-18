С Кипра в Москву экстрадировали бизнесмена, не уплатившего 2,6 млрд рублей налогов

В Россию из Республики Кипр экстрадирован российский гражданин, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Сумма ущерба государству оценивается более чем в 2,6 миллиарда рублей, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По версии следствия, с 2015 по 2019 год фигурант руководил двумя коммерческими предприятиями. В этот период он предоставлял в налоговые органы декларации с недостоверными сведениями. Согласно документам, подконтрольные ему юридические лица якобы поставляли строительные материалы и выполняли строительно-монтажные работы по договорам подряда, чего на самом деле не происходило.
После возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 199 УК РФ коммерсант скрылся от правосудия за границей, в связи с чем был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола.
Благодаря взаимодействию российских правоохранителей с зарубежными партнерами разыскиваемый был задержан на Кипре. Местные власти приняли решение о его выдаче. Сегодня в аэропорту города Ларнаки обвиняемый был передан сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН для доставки в Москву.