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Нижегородца осудят за попытку убийства знакомой

Преступник нанес женщине не менее 20 ударов ножом.

Источник: Время

Следственный отдел по Советскому району Нижнего Новгорода завершил расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

В декабре прошлого года в квартире на улице Адмирала Васюнина между мужчиной и женщиной вспыхнула ссора. В какой-то момент нижегородец стал угрожать своей знакомой убийством, после чего нанес ей не менее 20 ударов ножом. С полученными травмами потерпевшую доставили в больницу. Благодаря оказанной помощи женщину удалось спасти.

Злоумышленник арестован, уголовное дело передано в суд для вынесения приговора.

Ранее сообщалось, что двух жителей Сарова осудят за покушение на убийство.