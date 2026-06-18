Нижегородца осудят за попытку убийства знакомой

В декабре прошлого года в квартире на улице Адмирала Васюнина между мужчиной и женщиной вспыхнула ссора. В какой-то момент нижегородец стал угрожать своей знакомой убийством, после чего нанес ей не менее 20 ударов ножом. С полученными травмами потерпевшую доставили в больницу. Благодаря оказанной помощи женщину удалось спасти.