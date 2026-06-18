3 млн за отца. Сыну погибшего от фанеры волгоградца возместят его потерю

Прокуратура добилась в суде выплат инвалиду детства — сыну волгоградца, который погиб из-за падения на него листа фанеры. Трагедия случилась в июле 2023 года. Спасти несчастного медикам не удалось. Виновным назначили ИП, выполнявшего строительные работы. Теперь же суд назначил компенсацию сыну погибшего. Её выплатит застройщик ООО «Земля Профи». Подробности в материале vlg.aif.ru.
Трагедия в Волгограде: мужчина погиб из-за упавшей на голову фанеры.
Трагедия произошла в центре Волгограда в сквере Пушкина, неподалёку от гостинцы-долгостроя, возвещением которой занималась компания «Земля Профи», принадлежавшая прежде бывшему депутату облдумы Станиславу Короткову — позже он передал фирму своим родственникам.
В тот день, 11 июля 2023 года, в городе разыгрался ветер. Лист фанеры сорвался с одного из этажей здания, пролетел над примыкающей к зданию площадью Примирения и приземлился в сквере Пушкина, где на свою беду в это время находился 50-летний волгоградец.
Фанера свалилась прямо на мужчину. Оторопевшие очевидцы всё же не растерялись — увидев лежавшего на земле человека, они вызвали бригаду скорой помощи и полицию.
В региональном главке МВД тогда сообщали: часть опалубки упала на голову пострадавшему. Медики увезли его в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти несчастного не удалось: открытая черепно-мозговая травма и переломом свода черепа не оставили ему шансов на жизнь.
Виновник наказан условно: суд оставил прораба на свободе.
Уголовное дело возбудили в СК. Раскрыть преступление помогла видеозапись: полёт фанеры попал на камеру видеонаблюдения. Выяснилось — лист летел со стороны той самой злосчастной гостиницы на пересечении улицы Краснознаменской и проспекта Ленина.
В 20-х числах октября 2023-го в прокуратуре Волгоградской области сообщили: дело передано в суд. Его фигурантом стал 39-летний индивидуальный предприниматель, прораб, выполнявший работы в доме на Краснознаменной, 5а.
«Он не обеспечил должное хранение стройматериалов. Используемые для работ фанерные листы хаотично лежали на четвертом этаже, где не было стационарных стен. Такая небрежность привела к тому, что 11 июля порывом ветра сорвало один из них», — поясняла представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.
Мужчина не стал отрицать своей вины. По закону за нарушение правил безопасности при строительных работах ему грозило до пяти лет колонии. Однако Центральный райсуд был снисходителен: несмотря на требование Гособвинения заключить невольного виновника гибели волгоградца на два года в колонию-поселение, ему назначили условное наказание сроком на 1,5 года.
Сын получит 3 млн: боль потери компенсирует застройщик.
У погибшего между тем остался сын — инвалид детства. В прокуратуре решили, что ему должны компенсировать потерю отца. И обратились с иском в суд уже к ООО «Земля Профи» — компании-застройщику, которая привлекла ИП в качестве подрядчика.
«Установленный вступившим в законную силу приговором факт нарушения подрядчиком требований безопасности при проведении работ предусматривает непосредственную ответственность застройщика, который привлёк ИП к возведению объекта капитального строительства», — поясняют в прокуратуре.
Дзержинский райсуд иск прокуратуры удовлетворил. В пользу сына погибшего взыскано три миллиона рублей.
«По мере вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение», — подчёркивает Оксана Черединина.
Дополнительное разбирательство: экс-депутат уволен за коррупцию.
По совпадению в эти же дни Волгоградский облсуд вынес решение по иску прокуратуры к экс-депутату Волгоградской облдумы Станиславу Короткову, который, занимая оплачиваемую должность в региональном парламенте, оставался фактическим руководителем ООО «Земля Профи».
Когда об этом стало известно прокуратуре, надзорный орган поставил в известность спикера Александра Блошкина. Однако тот позволил Короткову покинуть своё кресло по собственному желанию. Теперь он будет уволен «по статье» — за нарушение антикоррупционного законодательства.