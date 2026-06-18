Сыну погибшего от фанеры волгоградца возместят его потерю

Мужчина не стал отрицать своей вины. По закону за нарушение правил безопасности при строительных работах ему грозило до пяти лет колонии. Однако Центральный райсуд был снисходителен: несмотря на требование Гособвинения заключить невольного виновника гибели волгоградца на два года в колонию-поселение, ему назначили условное наказание сроком на 1,5 года.