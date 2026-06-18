Женщина и мужчина утонули в Красноярском крае

Два человека утонули в Красноярском крае за сутки. Об этом сообщили в региональном МЧС.
В устье реки Кочечум близ поселка Тура в Эвенкии нашли тело женщины. А в озере Линево Шарыповского округа — мужчины.
По обоим случаям проводятся следственно-оперативные мероприятия.
Ранее в Ачинске спасатели вывели из воды детей, купавшихся в запрещенном месте.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше