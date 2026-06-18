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Женщина и мужчина утонули в Красноярском крае

Две смерти на воде произошли за сутки.

Два человека утонули в Красноярском крае за сутки. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В устье реки Кочечум близ поселка Тура в Эвенкии нашли тело женщины. А в озере Линево Шарыповского округа — мужчины.

По обоим случаям проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Ранее в Ачинске спасатели вывели из воды детей, купавшихся в запрещенном месте.

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