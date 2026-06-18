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Под Воронежем взорвали 13 снарядов времен Великой Отечественной войны

В Лискинском районе нашли 13 старых снарядов.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 17 июня, в Каширском районе саперы спасательной службы уничтожили 13 боеприпасов, которые нашли на территории Лискинского района. Работу организовали по просьбе местной администрации — снаряды откопали во время проведения земляных работ. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В ведомстве уточнили, что обезвредили 11 снарядов калибром 50 мм и еще 2 — 37 мм. Все это вывезли на специальный полигон и подорвали в пять часов вечера. Никто не пострадал.

Кстати, ранее сайт VRN.KP сообщал, что на территории Хохольского района обнаружили 41 боеприпас времен Великой Отечественной войны. Подрыв провел расчет аварийно-спасательной службы на специальной площадке в Каширском районе.

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