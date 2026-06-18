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Пострадавшего при ударе дрона ВСУ мужчину доставили в минский госпиталь

МИНСК, 18 июн — Sputnik. Мужчину, пострадавшего в Брянской области в ходе атаки украинского беспилотника, госпитализируют в Главный военный медицинский клинический центр № 432 Вооруженных сил Беларуси, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Источник: Sputnik.by

В среду на территории Брянской области автобус белорусской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик, был атакован украинским беспилотником.

В автобусе находилось 44 человека, включая 28 воспитанников футбольного клуба из Речицы.

В результате атаки погибла гражданка Беларуси Виктория Горошко. В медицинские учреждения Брянской области были доставлены семь человек, в том числе пятеро детей. Одному из них провели операцию.

Как сообщили в министерстве здравоохранения, пострадавшие получили минно-взрывные травмы.

В четверг утром пострадавшие белорусы были вывезены в республику. В Минздраве ранее пояснили, что пострадавших примут два медучреждения столицы.