Пострадавшего при ударе дрона ВСУ мужчину доставили в минский госпиталь

В среду на территории Брянской области автобус белорусской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик, был атакован украинским беспилотником.
В автобусе находилось 44 человека, включая 28 воспитанников футбольного клуба из Речицы.
В результате атаки погибла гражданка Беларуси Виктория Горошко. В медицинские учреждения Брянской области были доставлены семь человек, в том числе пятеро детей. Одному из них провели операцию.
Как сообщили в министерстве здравоохранения, пострадавшие получили минно-взрывные травмы.
В четверг утром пострадавшие белорусы были вывезены в республику. В Минздраве ранее пояснили, что пострадавших примут два медучреждения столицы.