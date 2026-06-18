Пассажир снял видео посадки рейса Сочи-Архангельск из салона самолета

На борту находились 125 пассажиров и пять членов экипажа. На записи, опубликованной телеканалом «Регион 29», слышно, как перед посадкой людей многократно просят сесть, сгруппироваться и опустить голову вниз. После благополучного приземления люди аплодируют пилотам.
По свидетельству вернувшихся в Архангельск пассажиров рейса, пилоты действовали профессионально, посадка была очень мягкой: «Командир корабля отработал на пять. Мы поблагодарили экипаж за грамотные действия», — сообщил телеканалу один из пассажиров, летевший из Сочи в Архангельск вместе с семьей.
По свидетельству очевидцев, неполадки были замечены еще при взлете Boeing: перед тем, как колеса оторвались от земли, был слышен достаточно громкий хлопок и жесткий удар, как будто самолет наехал на препятствие. Пассажиры увидели искры у одного из двигателей. Но самолет к этому времени уже набрал скорость, затем взлетел и около получаса кружил над Сочи и морем. Экипаж передал сигнал бедствия. Позже была объявлена аварийная посадка.
Как ранее уточнили в компании Smartavia, после взлета экипаж Boeing 737−800 зафиксировал срабатывание индикации одной из систем самолета. В соответствии с требованиями безопасности было принято решение о возврате в аэропорт вылета. Перед посадкой лайнер был вынужден какое-то время кружить в воздухе — он вырабатывал топливо.
Примерно через два часа после посадки в Сочи пассажиров рейса отправили в Архангельск на резервном самолете. Рейс 164 благополучно совершил посадку в Архангельске 18 июня в 6:45.
«РГ» связалась с архангелогородцами, отдыхающими сейчас в Сочи: они очень переживали за пассажиров Boeing 737−800, но не отказались от своих планов возвратиться домой на прямых рейсах в Архангельск (их сейчас выполняет только одна авиакомпания). Следующий рейс должен вылететь из Сочи завтра, 19 июня, в 9:50.