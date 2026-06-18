Пассажир снял видео посадки рейса Сочи-Архангельск из салона самолета

По свидетельству очевидцев, неполадки были замечены еще при взлете Boeing: перед тем, как колеса оторвались от земли, был слышен достаточно громкий хлопок и жесткий удар, как будто самолет наехал на препятствие. Пассажиры увидели искры у одного из двигателей. Но самолет к этому времени уже набрал скорость, затем взлетел и около получаса кружил над Сочи и морем. Экипаж передал сигнал бедствия. Позже была объявлена аварийная посадка.