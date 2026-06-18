Юрий Шалабаев высказался о повреждённой камере на Московском вокзале

Специалисты быстро восстановили работу камеры. Как сообщил Шалабаев, этот случай ещё раз подтверждает: ущерб, нанесённый городскому имуществу, зачастую можно устранить, а вот последствия для самого нарушителя могут оказаться куда более серьёзными и долгосрочными.