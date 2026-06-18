Юрий Шалабаев высказался о повреждённой камере на Московском вокзале

В Сети появились кадры из подземного перехода у Московского вокзала. На видео люди спокойно идут по своим делам, но один молодой человек решил выместить эмоции и ударил по камере видеонаблюдения. На ситуацию отреагировал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Устройство потеряло фиксацию, однако не вышло из строя и продолжило записывать происходящее — очевидно, вандал рассчитывал на иной результат.
Теперь эта запись, по словам мэра, пригодится не как рядовой фрагмент архива, а как материал для правоохранителей: администрация Канавинского района уже обратилась с заявлением в компетентные органы.
Специалисты быстро восстановили работу камеры. Как сообщил Шалабаев, этот случай ещё раз подтверждает: ущерб, нанесённый городскому имуществу, зачастую можно устранить, а вот последствия для самого нарушителя могут оказаться куда более серьёзными и долгосрочными.
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