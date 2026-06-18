Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарцев предупредили об опасной семге от предприятия-призрака

На прилавках в Самарской области могут продавать рыбу сомнительного качества.

Источник: Комсомольская правда

Роспотребнадзор Самарской области предупредил о выявлении в обороте соленой семги, качество производства которой вызывает большие сомнения. Производитель рыбы ИП Николаев С. А. зарегистрирован в Смоленске, на Рославльском шоссе, 109а. Но специалисты выявили, что никакого производства по этому адресу нет.

«Производство пищевой продукции осуществляется неизвестными лицами в неизвестных условиях, в связи с чем, она может быть опасной для здоровья граждан», — уточнила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Рыба от предприятия-призрака может оказаться и на прилавках в Самарской области. Самарцев призывают сообщать в Роспотребнадзор, если они обнаружат в продаже эту соленую рыбу.