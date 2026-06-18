Белавиа предупредила об изменениях в расписании рейсов в Москву

В авиакомпании напомнили, что 18 июня во всех московских аэропортах временно вводились (на данный момент сняты) ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
По этой причине изменилось время выполнения отдельных рейсов на сегодня.
«Возможно, корректировки в расписании будут актуальны и завтра», — обратили внимание в пресс-службе.
Перед выездом в аэропорт пассажиров просят проверять статус рейса на «Табло вылета/прилета» и в разделе «Статус бронирования» на сайте belavia.by.
Ранее в четверг российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейсы Москва — Минск — Москва. Причиной стали временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, введенные из-за атак беспилотников.