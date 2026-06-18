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Белавиа предупредила об изменениях в расписании рейсов в Москву

МИНСК, 18 июн — Sputnik. Скорректировано расписание авиарейсов в российскую столицу из Беларуси из-за ограничений, которые вводились на полеты над Москвой, об этом сообщили в пресс-службе Белавиа.

Источник: Sputnik.by

В авиакомпании напомнили, что 18 июня во всех московских аэропортах временно вводились (на данный момент сняты) ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

По этой причине изменилось время выполнения отдельных рейсов на сегодня.

«Возможно, корректировки в расписании будут актуальны и завтра», — обратили внимание в пресс-службе.

Перед выездом в аэропорт пассажиров просят проверять статус рейса на «Табло вылета/прилета» и в разделе «Статус бронирования» на сайте belavia.by.

Ранее в четверг российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейсы Москва — Минск — Москва. Причиной стали временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, введенные из-за атак беспилотников.

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