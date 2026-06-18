Арестованный экс-глава правительства Самарской области заявил, что два года пытался достучаться до следствия

Виктор Кудряшов попросил дополнительно ознакомиться с тремя томами уголовного дела, после чего заявил, что вместе с адвокатами два года пытался достучаться до следствия и доказать безосновательность своего задержания и ареста, добавив, что «сторона обвинения не реагировала на легко проверяемые аргументы и, понимая, что допущены ошибки, включила все те же обвинения».