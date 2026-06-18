В Воронеже полиция изъяла 5 тонн металлолома, который принимали без разрешений

Как выяснили полицейские во время проверки, 44-летняя женщина, работавшая за приемкой, не заполняла примосдаточные акты, не делала записи в книгу учета и не фиксировала, кто именно сдает металл. А деньги выдавала наличными прямо из кассы, даже не попросив у людей удостоверение личности.