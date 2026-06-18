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«Сила есть, ума не надо»: подросток разгромил видеокамеру в подземном переходе

Инцидент произошел в тоннеле Московского вокзала.

Источник: Нижегородская правда

Подросток сломал камеру видеонаблюдения в подземном переходе в Нижнем Новгороде. Сейчас его личность устанавливают полицейские, сообщил мэр Юрий Шалабаев.

Инцидент произошел в тоннеле Московского вокзала. На кадрах видно толпу идущих по своим делам людей и молодого человека с сигаретой в зубах, который неожиданно ударил по одной из видеокамер. В итоге она свалилась, но продолжила работать, сохранив всю запись.

Теперь по этим кадрам полиция устанавливают личность вандала. Администрация Канавинского района уже написала заявление в органы.

«Камеру специалисты оперативно ввели в строй, что ещё раз стало доказательством: последствия вандализма для городского имущества — всегда поправимы, а вот для дальнейшей беспроблемной жизни самих вандалов — не факт», — отметил Шалабаев.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что на нижегородских скитах украли медные иконки в память о святых старцах.