«Сила есть, ума не надо»: подросток разгромил видеокамеру в подземном переходе

Инцидент произошел в тоннеле Московского вокзала. На кадрах видно толпу идущих по своим делам людей и молодого человека с сигаретой в зубах, который неожиданно ударил по одной из видеокамер. В итоге она свалилась, но продолжила работать, сохранив всю запись.