«Сила есть, ума не надо»: подросток разгромил видеокамеру в подземном переходе

Подросток сломал камеру видеонаблюдения в подземном переходе в Нижнем Новгороде. Сейчас его личность устанавливают полицейские, сообщил мэр Юрий Шалабаев.
Инцидент произошел в тоннеле Московского вокзала. На кадрах видно толпу идущих по своим делам людей и молодого человека с сигаретой в зубах, который неожиданно ударил по одной из видеокамер. В итоге она свалилась, но продолжила работать, сохранив всю запись.
Теперь по этим кадрам полиция устанавливают личность вандала. Администрация Канавинского района уже написала заявление в органы.
«Камеру специалисты оперативно ввели в строй, что ещё раз стало доказательством: последствия вандализма для городского имущества — всегда поправимы, а вот для дальнейшей беспроблемной жизни самих вандалов — не факт», — отметил Шалабаев.
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