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Reuters: аэропорт столицы Нигера подвергся нападению боевиков

Утром в четверг в Ниамее произошло нападение на военный объект вблизи аэропорта. Первые взрывы раздались около 06:00, стрельба продолжалась почти два часа. Район полностью блокирован армейскими частями.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Максим Константинов/ТАСС

В районе международного аэропорта и военной авиабазы в столице Нигера Ниамее в четверг утром прогремели взрывы и была слышна продолжительная стрельба. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев и источники в службах безопасности.

По словам свидетелей происшествия, первые взрывы раздались около 06:00 по местному времени, а стрельба на территории комплекса продолжалась почти два часа. Источник в службах безопасности назвал произошедшее нападением на военный объект, и на данный момент район полностью блокирован армейскими частями.

На данный момент ни одна из действующих в регионе группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее. Официальный представитель правительства Нигера также пока не предоставил оперативных комментариев.

Нигер, как и соседние государства региона Сахель — Мали и Буркина-Фасо, на протяжении долгого времени ведет борьбу с радикальными исламистскими группировками, связанными с «Аль-Каидой» и «Исламским государством»*.

* террористические организации, запрещенные в РФ.