Reuters: аэропорт столицы Нигера подвергся нападению боевиков

В районе международного аэропорта и военной авиабазы в столице Нигера Ниамее в четверг утром прогремели взрывы и была слышна продолжительная стрельба. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев и источники в службах безопасности.
По словам свидетелей происшествия, первые взрывы раздались около 06:00 по местному времени, а стрельба на территории комплекса продолжалась почти два часа. Источник в службах безопасности назвал произошедшее нападением на военный объект, и на данный момент район полностью блокирован армейскими частями.
На данный момент ни одна из действующих в регионе группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее. Официальный представитель правительства Нигера также пока не предоставил оперативных комментариев.
Нигер, как и соседние государства региона Сахель — Мали и Буркина-Фасо, на протяжении долгого времени ведет борьбу с радикальными исламистскими группировками, связанными с «Аль-Каидой» и «Исламским государством»*.
* террористические организации, запрещенные в РФ.