Девушка-дроппер выплатит жительнице Красноярского края 330 тысяч рублей. Такое решение принял суд, чтобы возместить потерю денег, которую понесла 67-летняя пенсионерка из Зеленогорска.
Криминальная история произошла в конце 2024 года, когда пожилой женщине позвонили мошенники и убедили спасать свои накопления. И назвали ей номер «безопасного счета». На самом деле это был банковский счет и карта 18-летней девушки из Кемеровской области.
Когда обман раскрылся, прокуратура обратилась в суд с требованием вернуть похищенные деньги как неосновательное обогащение. Однако суд первой инстанции неожиданно встал на сторону владелицы счета. Аргумент такой: она же не пользовалась деньгами, карта была в руках у других людей. Но прокуратура подала апелляцию: за все деньги, поступающие на счет, отвечает его владелец. Следовательно, становится соучастником преступников.