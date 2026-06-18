Девушка-дроппер выплатит жительнице Красноярского края 330 тысяч рублей

Когда обман раскрылся, прокуратура обратилась в суд с требованием вернуть похищенные деньги как неосновательное обогащение. Однако суд первой инстанции неожиданно встал на сторону владелицы счета. Аргумент такой: она же не пользовалась деньгами, карта была в руках у других людей. Но прокуратура подала апелляцию: за все деньги, поступающие на счет, отвечает его владелец. Следовательно, становится соучастником преступников.