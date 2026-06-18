Два сладкоежки получили почти два года колонии за кражу Choco Pie в Петербурге. Инцидент произошел 19 февраля 2026 года, когда два приятеля стащили из магазина 16 упаковок «Орион Чоко Пай». Этого любителям острых ощущений показалось мало и вскоре, они вернулись и вынесли еще 32 упаковки. Чтобы не возвращаться, воришки решили прихватить еще 25 упаковок сдобных палочек с малиной. Общий ущерб составил более 9 тысяч рублей.