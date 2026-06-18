СК назвал возможные причины крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

В ведомстве уточнили, что в рамках расследования проверяются различные версии случившегося. Специалисты не исключают, что к трагедии могли привести неполадки на борту или ошибка пилотирования, которая, в том числе, могла быть вызвана внезапным ухудшением самочувствия летчика.