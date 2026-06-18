СК назвал возможные причины крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

Следствие рассматривает ошибку пилотирования и техническую неисправность в качестве основных версий крушения легкомоторного самолета в Сергиево-Посадском городском округе. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Трагедия произошла вечером 17 июня. По предварительным данным, во время полета потерпел крушение легкомоторный самолет «Тангеро». Находившиеся на борту 75-летний пилот и 53-летний пассажир погибли на месте от полученных травм.
В ведомстве уточнили, что в рамках расследования проверяются различные версии случившегося. Специалисты не исключают, что к трагедии могли привести неполадки на борту или ошибка пилотирования, которая, в том числе, могла быть вызвана внезапным ухудшением самочувствия летчика.
«Проводятся необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств, причин и условий авиапроисшествия», — заявили в СК.