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СК назвал возможные причины крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России сообщили о ходе расследования крушения легкомоторного самолета в Сергиево-Посадском городском округе. Основные версии — ошибка пилотирования и техническая неисправность.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Следствие рассматривает ошибку пилотирования и техническую неисправность в качестве основных версий крушения легкомоторного самолета в Сергиево-Посадском городском округе. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Трагедия произошла вечером 17 июня. По предварительным данным, во время полета потерпел крушение легкомоторный самолет «Тангеро». Находившиеся на борту 75-летний пилот и 53-летний пассажир погибли на месте от полученных травм.

В ведомстве уточнили, что в рамках расследования проверяются различные версии случившегося. Специалисты не исключают, что к трагедии могли привести неполадки на борту или ошибка пилотирования, которая, в том числе, могла быть вызвана внезапным ухудшением самочувствия летчика.

«Проводятся необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств, причин и условий авиапроисшествия», — заявили в СК.

СК