До конца дня 18 июня в Пермском крае ожидается шквалистое усиление ветра

Усиление ветра до 20−25 м/с ожидается в Пермском крае, предупреждает прикамское ГУ МЧС РФ.
В ближайшие часы и до конца 18 июня в Прикамье местами ожидается очень сильный ливень с крупным градом и усиление ветра до 20−25 м/с. Опасные погодных явлений могут спровоцировать аварии на системах ЖКХ и происшествия на дорогах.
В связи с этим ГУ МЧС РФ по Пермскому краю рекомендует:
не приближаться к линиям электропередач;
не прятаться под высокими деревьями;
избегать прогулок и поездок;
при сильном ливне укрыться в помещении;
закрыть окна;
при авариях на сетях электроснабжения обесточить электроприборы;
на автомобилях передвигаться без резких манёвров с соблюдением скоростного режима.
Напомним, сегодня днём, 18 июня 2026 года, в Перми прошёл мощный ливень с градом, улицу Ленина затопило водой. Ранее в Чайковском выпускницу убило упавшим из-за шквалистого ветра деревом.