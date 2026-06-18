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До конца дня 18 июня в Пермском крае ожидается шквалистое усиление ветра

Опубликовано экстренное предупреждение об опасных природных явлениях.

Усиление ветра до 20−25 м/с ожидается в Пермском крае, предупреждает прикамское ГУ МЧС РФ.

В ближайшие часы и до конца 18 июня в Прикамье местами ожидается очень сильный ливень с крупным градом и усиление ветра до 20−25 м/с. Опасные погодных явлений могут спровоцировать аварии на системах ЖКХ и происшествия на дорогах.

В связи с этим ГУ МЧС РФ по Пермскому краю рекомендует:

не приближаться к линиям электропередач;

не прятаться под высокими деревьями;

избегать прогулок и поездок;

при сильном ливне укрыться в помещении;

закрыть окна;

при авариях на сетях электроснабжения обесточить электроприборы;

на автомобилях передвигаться без резких манёвров с соблюдением скоростного режима.

Напомним, сегодня днём, 18 июня 2026 года, в Перми прошёл мощный ливень с градом, улицу Ленина затопило водой. Ранее в Чайковском выпускницу убило упавшим из-за шквалистого ветра деревом.

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