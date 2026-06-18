В Севастополе вынесли приговор по делу об убийстве 26-летней давности

Трагедия произошла в декабре 2000 года. На улице Большой Морской мужчина выстрелил из пистолета Макарова в голову местного жителя 1951 года рождения. В результате пострадавший скончался. Далее гражданин Украины скрылся, после чего покинул Крымский полуостров.