В Севастополе вынесли приговор по делу об убийстве 26-летней давности

В Севастополе гражданина Украины 1967 года рождения заочно признали виновным в убийстве, совершенном в 2000 году. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.
Трагедия произошла в декабре 2000 года. На улице Большой Морской мужчина выстрелил из пистолета Макарова в голову местного жителя 1951 года рождения. В результате пострадавший скончался. Далее гражданин Украины скрылся, после чего покинул Крымский полуостров.
Было возбуждено уголовное дело. Ленинский районный суд Севастополя заочно признал гражданина Украины виновным. Его приговорили к 13 годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный должен в исправительной колонии строгого режима.
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