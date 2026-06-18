Суд конфисковал более 100 млн со счетов матери экс-судьи Виктора Фомина

22 мая 2026 года надзорное ведомство подало в суд новый иск — о конфискации денег со счетов матери Фомина, Юлии Новиковой. Выяснилось, что бывший судья направлял туда доходы от продажи и сдачи в аренду недвижимости. При этом у самой Новиковой не было законных источников заработка. Всего на её счетах накопилось 101 518 463 рубля.