Суд конфисковал более 100 млн со счетов матери экс-судьи Виктора Фомина

Волжский городской суд Волгоградской области постановил передать государству деньги, которые лежали на счетах матери бывшего судьи Нижегородского областного суда Виктора Фомина. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области.
Ранее, 10 марта 2026 года, тот же суд вынес решение о передаче в доход государства имущества Виктора Фомина — 35 объектов недвижимости и автомобиля BMW X6 XDRIVE 30D. Всё это было оформлено на родственников, но суд установил: будучи судьёй, Фомин нарушал антикоррупционные нормы.
22 мая 2026 года надзорное ведомство подало в суд новый иск — о конфискации денег со счетов матери Фомина, Юлии Новиковой. Выяснилось, что бывший судья направлял туда доходы от продажи и сдачи в аренду недвижимости. При этом у самой Новиковой не было законных источников заработка. Всего на её счетах накопилось 101 518 463 рубля.
17 июня 2026 года суд полностью удовлетворил иск. Решение должны исполнить сразу, но пока оно не вступило в законную силу — его ещё можно обжаловать в апелляции.
Ранее бывшего судью Нижегородского облсуда Виктора Фомина лишили мантии.