Долг погибшего на СВО камышанина банк пытался стрясти с его дочери

Установлено, что 1 июля 2022 года между военнослужащим и банком был заключен договор на выпуск кредитной карты с лимитом в 300 000 рублей. 13 февраля 2024 года мужчина был направлен для выполнения задач в зону спецоперации. 29 ноября 2024 года камышанин погиб.