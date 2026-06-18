Пермяку дали 4 года колонии за жестокое избиение женщин в баре

Жителю Перми Ису Сахаб оглы Мирзоеву дали 4 года колонии за жестокое избиение женщин в баре, сообщили в краевом следственном комитете.
Речь идёт об инциденте, произошедшем ночью 14 февраля 2026 года в ночном клубе на улице Окулова. Мирзоев проявил интерес к одной из посетительниц заведения, но, получив отказ в знакомстве, начал её зверски избивать. На помощь женщине пришла ещё одна гостья заведения, которая попыталась остановить мужчину, но он начал бить и её. При этом пермяк оказывал сопротивление и вмешавшимся охранникам бара.
«У меня сломано 4 зуба и зашито в двух местах. Избивал до тех пор, пока я не отключилась. Только тогда вмешалась охрана», — делилась одна из пострадавших в соцсетях.
Мерзоеву было предъявлено обвинение за хулиганство по ч. 2 ст. 213 УК РФ и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений по ч. 2 ст. 112 УК РФ. Во время следствия его держали под арестом.
Ранее сайт perm.aif.ru писал, что нападавший на одном из заседаний раскаялся в содеянном, однако заявил, что его спровоцировали.
Решением суда Мирзоева приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.