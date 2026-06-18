Пермяку дали 4 года колонии за жестокое избиение женщин в баре

Речь идёт об инциденте, произошедшем ночью 14 февраля 2026 года в ночном клубе на улице Окулова. Мирзоев проявил интерес к одной из посетительниц заведения, но, получив отказ в знакомстве, начал её зверски избивать. На помощь женщине пришла ещё одна гостья заведения, которая попыталась остановить мужчину, но он начал бить и её. При этом пермяк оказывал сопротивление и вмешавшимся охранникам бара.