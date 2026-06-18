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В Свердловской области рассылают фейки о защите предприятий от БПЛА

В Свердловской области рассылают по электронной почте документ, в котором говорится о формировании вооруженных подразделений из числа сотрудников предприятий якобы для круглосуточной охраны последних от беспилотников.

Источник: Российская газета

Это сгенерированный нейронкой фейк, заверили в антитеррористической комиссии региона.

В письме начальникам предлагается составить и переслать списки персонала. «Таким образом противник формирует базу сотрудников предприятий топливно-энергетического комплекса и оборонной промышленности», — говорится в сообщении силового ведомства.

Там напомнили: все нормативно-правовые акты официально публикуются на портале правовой информации Свердловской области. И нигде более.

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