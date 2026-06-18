В Свердловской области рассылают фейки о защите предприятий от БПЛА

Это сгенерированный нейронкой фейк, заверили в антитеррористической комиссии региона.
В письме начальникам предлагается составить и переслать списки персонала. «Таким образом противник формирует базу сотрудников предприятий топливно-энергетического комплекса и оборонной промышленности», — говорится в сообщении силового ведомства.
Там напомнили: все нормативно-правовые акты официально публикуются на портале правовой информации Свердловской области. И нигде более.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше