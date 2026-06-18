В Прикамье простятся с гранатомётчиком, погибшим на СВО

Жители Очёрского округа Пермского края простятся с гранатомётчиком мотострелкового отделения Константином Носовым, погибшим на СВО.
Как сообщили в администрации муниципалитета, Константин Носов родился 2 марта 1990 года в посёлке Павловский. После окончания школы он поступил в Строгановский колледж. В 2010 году был призван в армию, во время прохождения воинской службы участвовал в боевых действиях в Ингушетии.
После срочной службы Константин Носов устроился водителем в совхоз «Очёрский». В свободное время земляк увлекался ремонтом техники.
«Был жизнерадостным, общительным, ответственным человеком. Был женат, воспитывал двоих детей», — рассказали в администрации.
В феврале 2026 года мужчина заключил контракт с ВС РФ для участия в спецоперации. Он погиб 25 мая при выполнении боевого задания.
Прощание с Константином Носовым пройдёт 19 июня в 11:00 в Павловском Доме Культуры, а в 11:30 начнётся гражданская панихида. В 12:00 в храме Апостолов Петра и Павла состоится отпевание.
Напомним, 16 июня состоялась панихида в память о погибшем на СВО журналисте Никите Цицаги.