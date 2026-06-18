В Прикамье простятся с гранатомётчиком, погибшим на СВО

Как сообщили в администрации муниципалитета, Константин Носов родился 2 марта 1990 года в посёлке Павловский. После окончания школы он поступил в Строгановский колледж. В 2010 году был призван в армию, во время прохождения воинской службы участвовал в боевых действиях в Ингушетии.