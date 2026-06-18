Мать двоих детей погибла при кошении травы на даче под Пружанами

Уже установлено, что накануне, 17 июня, 40-летняя жительница Пружан приехала на дачу с двумя маленькими детьми и решила покосить траву электрическим тримером. При кошении, около пяти часов дня, она случайно задела движущейся частью инструмента провод удлинителя и получила удар током, рассказали в СК.