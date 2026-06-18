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Мать двоих детей погибла при кошении травы на даче под Пружанами

МИНСК, 18 июн — Sputnik. Следователи проводят проверку по факту несчастного случая, произошедшего на одном из дачных участков в Пружанском районе — от удара током погибла молодая женщина, сообщили в Следственном комитете Беларуси в четверг.

Источник: Sputnik.by

Уже установлено, что накануне, 17 июня, 40-летняя жительница Пружан приехала на дачу с двумя маленькими детьми и решила покосить траву электрическим тримером. При кошении, около пяти часов дня, она случайно задела движущейся частью инструмента провод удлинителя и получила удар током, рассказали в СК.

«От полученной электротравмы женщина скончалась», — говорится в сообщении в Telegram-канале комитета.

Отмечено, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа, проведен осмотр и зафиксирована следовая картина. Также были опрошены очевидцы и назначена судебно-медицинская экспертиза.

Все обстоятельства будут установлены Пружанским районным отделом Следственного комитета в ходе проверки, сообщили в СК. Особое внимание будет уделено причинам и условиям, которые привели к гибели женщины, добавили там.