В Красноярском крае под поезд попал 7-летний ребенок на велосипеде

В Красноярском крае под грузовой поезд попал семилетний ребенок. Следователи СК устанавливают обстоятельства случившегося. Установлено, что ЧП произошло сегодня днем, 18 июня, в селе Тарутино Ачинского округа.
Семилетний мальчик пытался миновать переезд на велосипеде, когда там горел запрещающий сигнал светофора. Столкновения избежать не удалось. Пострадавшего с травмами доставили в медицинское учреждение, ему оказывается помощь.
По результатам доследственой проверки будет принято процессуальное решение. Логичный для данного случая вопрос: где были взрослые, родственники мальчика, когда он оказался в зоне повышенной опасности?