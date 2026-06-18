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В Красноярском крае под поезд попал 7-летний ребенок на велосипеде

В Ачинском районе госпитализировали травмированного поездом ребенка.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае под грузовой поезд попал семилетний ребенок. Следователи СК устанавливают обстоятельства случившегося. Установлено, что ЧП произошло сегодня днем, 18 июня, в селе Тарутино Ачинского округа.

Семилетний мальчик пытался миновать переезд на велосипеде, когда там горел запрещающий сигнал светофора. Столкновения избежать не удалось. Пострадавшего с травмами доставили в медицинское учреждение, ему оказывается помощь.

По результатам доследственой проверки будет принято процессуальное решение. Логичный для данного случая вопрос: где были взрослые, родственники мальчика, когда он оказался в зоне повышенной опасности?