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Медные иконки украли со скита староверов в Нижегородской области

Их поставили верующие в память о святых старцах.

Источник: Комсомольская правда

Медные иконки украли с нижегородского скита — молитвенного места староверов. Их поставили верующие в память о пяти святых старцах. Об этом сообщается в группе «Кержаки Староверы» в социальной сети ВКонтакте.

— Эти иконки имеют небольшую цену, но они важны как память и традиция, — говорится в публикации.

Староверы предполагают, что пропажа икон связана с деятельностью «черных копателей», которые регулярно орудуют на скитах в поисках старинных предметов.

— Эти действия — нарушение закона, но законы человеческие — это не самое страшное. Есть еще моральные принципы и совесть. Стыдно и грустно, — добавляет автор сообщения.

Ранее сообщалось о том, что нижегородский врач смогла через суд добиться защиты своей чести, достоинства и деловой репутации после длительной кампании травли в социальных сетях. Детский невролог подала иск к администрации крупного сообщества во «ВКонтакте», где на протяжении долгого времени публиковались негативные сообщения о ней и членах ее семьи.