Медные иконки украли со скита староверов в Нижегородской области

Ранее сообщалось о том, что нижегородский врач смогла через суд добиться защиты своей чести, достоинства и деловой репутации после длительной кампании травли в социальных сетях. Детский невролог подала иск к администрации крупного сообщества во «ВКонтакте», где на протяжении долгого времени публиковались негативные сообщения о ней и членах ее семьи.